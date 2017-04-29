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Автобус с 40 людьми упал в ущелье в Мьянме

 

По меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения после того, как автобус упал в ущелье на востоке Мьянмы, передает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

В момент инцидента, который произошел неподалеку от города Мьявади в пятницу, в автобусе находились 40 пассажиров, отмечает агентство.

"Девятнадцать человек погибли, еще 21 получил ранения…" — сообщил шеф полиции штата Карен Кий Лин (Kyi Lin), где произошло ДТП.

Полиция считает, что водитель потерял управления из-за отказа тормозов, отметил он. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

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