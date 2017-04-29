Яценюка обвинили в казнях российских солдат

Следственный комитет России будет добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности, ведомство располагает доказательствами его участия в столкновениях в Чечне в 1994-1995 годах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.

По ее словам, у СК есть доказательства участия Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, произошедших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных российских военнослужащих в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.