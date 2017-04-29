В Баку ожидается до 20 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Однако ночью местами возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 75-85%, днем — 60-70%.
В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди с грозами, днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами возможен туман, ветер восточный.
Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.