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В Баку ожидается до 20 градусов тепла

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью местами возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 9-11, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление  763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью  75-85%, днем  60-70%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди с грозами, днем в большинстве районов преимущественно без осадков, местами возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

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