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Лавров: «Москва готова сотрудничать с США по Сирии»

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова сотрудничать с США по сирийскому урегулированию, передает РИА Новости.

Об этом он сообщил во время переговоров со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

«Мы не раз слышали слова Его Величества короля Абдаллы II о том, что принципиальное значение для эффективности действий мирового сообщества по сирийскому урегулированию имеет взаимодействие между Россией и США. Смею вас заверить, что мы к этому полностью готовы. Рассчитываем, что такой же подход будет проявлен и Вашингтоном», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала оказать на Россию давление в рамках действий по разрешению конфликта в Сирии.

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