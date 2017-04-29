Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»

В списке потерпевших от преступных действий бывшего начальника Антитеррористического центра ныне упраздненного МНБ генерал-майора Эльчина Гулиева числится и первый заместитель главы Исполнительной власти Хазарского района Алекпер Гейдаров. Об этом говорится в следственных материалах, попавших в распоряжение редакции haqqin.az.

В беседе со следователями Алекпер Гейдаров, занимавший пост первого заместителя главы ИВ Хазарского района с 2001 по 2013 год, заявил, что в мае 2011 года глава района Гюльага Исламов сообщил ему, что его вызывают в МНБ.

«Гюльага Исламов сказал, что не знает причин, по которым меня вызывают в МНБ. Я пришел в МНБ, представился, после чего меня проводили в один из кабинетов. Мне сказали, что несколько человек пожаловались на меня, заявив, что я отдавал недействительные распоряжения. Я сказал, что не имею полномочий давать соответствующие распоряжения», - рассказывает потерпевший.

Алекпер Гейдаров опроверг обвинения в том, что продал чужой земельный участок, и доказал, что не подписывал представленные сотрудниками МНБ копии нескольких распоряжений.

Сотрудники МНБ, допрашивавшие Алекпера Гейдарова, напомнили ему об участи замглавы ИВ Абшеронского района, арестованного по обвинению в контрабанде наркотиков, и начали вымогать деньги.

По словам Алекпера Гейдарова, после этого его отвели к заместителю начальника Антитеррористического центра Ильгару Алиеву (покончил с собой после ареста – ред.).

«Ильгар Алиев сказал мне, что министру Эльдару Махмудову доложили о том, что я вызван сюда. Он сказал, что я продавал земельные участки по поддельному распоряжению. Я возразил, сказав, что не имею отношения к этому. В ответ он напомнил мне о том, что у меня есть сын. Он сказал, что в машине моего сына могут обнаружить оружие или наркотики и чтобы я задумался об этом.

Затем Ильгар Алиев показал пальцами цифру «пять» и потребовал у меня 500 тысяч манатов. Я сказал, что у меня нет таких денег. Ильгар Алиев написал на бумаге «300 тысяч манатов», сказав, что это окончательная сумма, и потребовал, чтобы я принес эти деньги на следующий день.

Во время разговора Ильгар Алиев заявил, что эти деньги достанутся не ему, что большая их часть будет передана министру и начальникам управлений, а ему всего лишь останется небольшая сумма. Я снова сказал, что не смогу найти указанную сумму за один день. Попросил дать мне время. Тогда Ильгар Алиев потребовал, чтобы я принес деньги через неделю, и поручил никому об этом не говорить. Я дал согласие», - рассказывает потерпевший.

Покинув здание МНБ, Алекпер Гейдаров сразу же сообщил о произошедшем своему брату Аббасали Гейдарову. После он начал в спешке искать деньги: продал машину, занял у знакомых.

«Я передал эти деньги Ильгару Алиеву. Жаловаться в правоохранительные органы в то время не было смысла. Я бы все равно ничего не смог доказать», - сказал Гейдаров.