Подписаться на уведомления
 

Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»

Автор: Отдел информации 

В списке потерпевших от преступных действий бывшего начальника Антитеррористического центра ныне упраздненного МНБ генерал-майора Эльчина Гулиева числится и первый заместитель главы Исполнительной власти Хазарского района Алекпер Гейдаров. Об этом говорится в следственных материалах, попавших в распоряжение редакции haqqin.az.

В беседе со следователями Алекпер Гейдаров, занимавший пост первого заместителя главы ИВ Хазарского района с 2001 по 2013 год, заявил, что в мае 2011 года глава района Гюльага Исламов сообщил ему, что его вызывают в МНБ.

Бывший начальник Антитеррористического центра МНБ генерал-майор Эльчин Гулиев

«Гюльага Исламов сказал, что не знает причин, по которым меня вызывают в МНБ. Я пришел в МНБ, представился, после чего меня проводили в один из кабинетов. Мне сказали, что несколько человек пожаловались на меня, заявив, что я отдавал недействительные распоряжения. Я сказал, что не имею полномочий давать соответствующие распоряжения», - рассказывает потерпевший.

Алекпер Гейдаров опроверг обвинения в том, что продал чужой земельный участок, и доказал, что не подписывал представленные сотрудниками МНБ копии нескольких распоряжений.

Сотрудники МНБ, допрашивавшие Алекпера Гейдарова, напомнили ему об участи замглавы ИВ Абшеронского района, арестованного по обвинению в контрабанде наркотиков, и начали вымогать деньги.

По словам Алекпера Гейдарова, после этого его отвели к заместителю начальника Антитеррористического центра Ильгару Алиеву (покончил с собой после арестаред.).

Ильгар Алиев

«Ильгар Алиев сказал мне, что министру Эльдару Махмудову доложили о том, что я вызван сюда. Он сказал, что я продавал земельные участки по поддельному распоряжению. Я возразил, сказав, что не имею отношения к этому. В ответ он напомнил мне о том, что у меня есть сын. Он сказал, что в машине моего сына могут обнаружить оружие или наркотики и чтобы я задумался об этом.

Затем Ильгар Алиев показал пальцами цифру «пять» и потребовал у меня 500 тысяч манатов. Я сказал, что у меня нет таких денег. Ильгар Алиев написал на бумаге «300 тысяч манатов», сказав, что это окончательная сумма, и потребовал, чтобы я принес эти деньги на следующий день.

Во время разговора Ильгар Алиев заявил, что эти деньги достанутся не ему, что большая их часть будет передана министру и начальникам управлений, а ему всего лишь останется небольшая сумма. Я снова сказал, что не смогу найти указанную сумму за один день. Попросил дать мне время. Тогда Ильгар Алиев потребовал, чтобы я принес деньги через неделю, и поручил никому об этом не говорить. Я дал согласие», - рассказывает потерпевший.

Покинув здание МНБ, Алекпер Гейдаров сразу же сообщил о произошедшем своему брату Аббасали Гейдарову. После он начал в спешке искать деньги: продал машину, занял у знакомых.

«Я передал эти деньги Ильгару Алиеву. Жаловаться в правоохранительные органы в то время не было смысла. Я бы все равно ничего не смог доказать», - сказал Гейдаров.

1522 просмотров


Старости
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 23° / 14°
2 Май 26° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Facebook и Google стали жертвами литовского хакера
Порошенко похвастался новой ракетой видео
В Петербурге задержаны десятки протестующих
Эльчин Гулиев и Айдын Алиев устроили проверку в Бакинском аэропорту
США и Южная Корея начали масштабные учения
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Туркменбаши выиграл автомобиль
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Кремль о тайных переговорах Путина и Порошенко
Лавров: «Москва готова сотрудничать с США по Сирии»
Берлускони упал в собственном доме
Турецкие ВВС уничтожили десятки курдских боевиков
В Баку ожидается до 20 градусов тепла
Яценюка обвинили в казнях российских солдат
Автобус с 40 людьми упал в ущелье в Мьянме
В Азербайджане сокращается число выпускников школ
Трамп не ездит в Нью-Йорк из экономии
В реке Агсу нашли труп мужчины
В центре Петербурга застрелили гражданина Азербайджана
Россия и Запад на сей раз столкнулись в Македонии наш комментарий
Нота протеста Азербайджана: «Украина ставит палки в колеса Азербайджану» эксклюзив
В Турции заблокировали «Википедию»
Экс-премьер Катара на приеме у Ильхама Алиева фото
Оползень в Киргизии: погибли 24 человека
Тиллерсон начинает чистки в Госдепе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться