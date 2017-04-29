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Туркменбаши выиграл автомобиль

 

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов победил на скачках в честь Дня туркменского скакуна и получил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в качестве приза, передает РИА Новости.

Отмечается, что конный заезд на дистанцию 1,2 километра состоялся в президентском Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом. Помимо туркменского лидера в состязании всадников приняли участие еще шесть жокеев.

Президент пришел к финишу первым, преодолев дистанцию за 1 минуту 25 секунд. В качестве приза Гурбангулы Бердымухамедов получил ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

После победы в заезде президент Туркмении передал автомобиль вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства Эсенмыраду Оразгельдыеву, со словами: «Оразгельдыев, я официально передаю этот приз на нужды наших коневодов».

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