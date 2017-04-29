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США и Южная Корея начали масштабные учения

 

Военнослужащие США и Южной Кореи спустя полдня после пуска КНДР баллистической ракеты начали в Японском море совместные морские учения при участии атомного авианосца "Карл Винсон".

"Военные Южной Кореи и ударная группа ВС США начали с 18:00 учения на фоне складывающейся ситуации с безопасностью в регионе", — цитирует агентство Ренхап представителей южнокорейского военного командования.

По словам военных, учения направлены на "повышение готовности американо-южнокорейского альянса по сдерживанию провокационных действий КНДР".

Американский авианосец, по данным японских и южнокорейских СМИ, был замечен рано утром в субботу у берегов японского города Нагасаки. После того как КНДР провела неудачный пуск баллистической ракеты, в прессе распространились сообщения о том, что авианосная группа США направилась в сторону Японского моря. Также сообщалось, что по мере движения авианосец принял участие в совместных учениях с силами воздушной самообороны Японии.

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