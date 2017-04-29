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Эльчин Гулиев и Айдын Алиев устроили проверку в Бакинском аэропорту

 

Глава Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, командующий Пограничными войсками генерал-полковник Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) генерал-полковник Айдын Алиев проверили организацию службы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает пресс-служба ГПС, проверялось исполнение поручений в преддверии крупномасштабных международных мероприятий, которые пройдут в стране, в том числе IV Игр исламской солидарности и соревнований "Формула-1", а также поручений, вытекающих из распоряжения президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по увеличению потока туристов в страну" от 20 февраля 2017 года.

Исполнение было оценено положительно. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем усилении совместной деятельности.

Были даны рекомендации и конкретные поручения в связи с усилением мер по обеспечению пограничной безопасности с учетом значительного увеличения в последнее время объема пассажиро- и грузоперевозок, а также по ускорению и более эффективной организации пограничного и таможенного контроля пересекающих границ лиц, транспортных средств и грузов.

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