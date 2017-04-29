Президент Украины Петр Порошенко похвастался новой ракетой. Видео с испытанием вооружения опубликовано в субботу, 29 апреля, на официальной странице главы государства в Facebook.
«Поздравляю конструкторское бюро «Луч» с удачным этапом испытаний ракетного комплекса «Ольха». Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — написал Порошенко.
Издание dni.ru отмечает, что дальность полета ракеты составляет 100 километров.
Испытания «Ольхи» прошли 25 апреля. По утверждениям разработчиков, новое оружие превосходит по характеристикам комплекс «Точка-У» российского производства и создается исключительно с использованием украинских комплектующих.