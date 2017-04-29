Facebook и Google стали жертвами литовского хакера

Жертвами крупной хакерской атаки, проведенной 48-летним литовским хакером Эвальдасом Римаскаускасом, стали Google и Facebook, сообщает Gazeta со ссылкой на Fortune.

В начале апреля Римаскаускасу были предъявлены обвинения в мошеннической деятельности — в течение двух лет с помощью фишинга он заработал свыше $100 млн. Сообщалось, что жертвами хакера стали две крупные техкомпании. Спустя месяц Google и Facebook выпустили заявления, в которых признались, что именно они являются пострадавшими сторонами в этом деле.

Обе компании заявили, что им удалось вернуть похищенные средства, но отказались давать подробные комментарии.