Подписаться на уведомления
 

Facebook и Google стали жертвами литовского хакера

 

Жертвами крупной хакерской атаки, проведенной 48-летним литовским хакером Эвальдасом Римаскаускасом, стали Google и Facebook, сообщает Gazeta со ссылкой на Fortune.

В начале апреля Римаскаускасу были предъявлены обвинения в мошеннической деятельности — в течение двух лет с помощью фишинга он заработал свыше $100 млн. Сообщалось, что жертвами хакера стали две крупные техкомпании. Спустя месяц Google и Facebook выпустили заявления, в которых признались, что именно они являются пострадавшими сторонами в этом деле.

Обе компании заявили, что им удалось вернуть похищенные средства, но отказались давать подробные комментарии.

77 просмотров


Старости
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 23° / 14°
2 Май 26° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Facebook и Google стали жертвами литовского хакера
Порошенко похвастался новой ракетой видео
В Петербурге задержаны десятки протестующих
Эльчин Гулиев и Айдын Алиев устроили проверку в Бакинском аэропорту
США и Южная Корея начали масштабные учения
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Туркменбаши выиграл автомобиль
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Кремль о тайных переговорах Путина и Порошенко
Лавров: «Москва готова сотрудничать с США по Сирии»
Берлускони упал в собственном доме
Турецкие ВВС уничтожили десятки курдских боевиков
В Баку ожидается до 20 градусов тепла
Яценюка обвинили в казнях российских солдат
Автобус с 40 людьми упал в ущелье в Мьянме
В Азербайджане сокращается число выпускников школ
Трамп не ездит в Нью-Йорк из экономии
В реке Агсу нашли труп мужчины
В центре Петербурга застрелили гражданина Азербайджана
Россия и Запад на сей раз столкнулись в Македонии наш комментарий
Нота протеста Азербайджана: «Украина ставит палки в колеса Азербайджану» эксклюзив
В Турции заблокировали «Википедию»
Экс-премьер Катара на приеме у Ильхама Алиева фото
Оползень в Киргизии: погибли 24 человека
Тиллерсон начинает чистки в Госдепе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться