Канцлер Австрии не верит во вступление Турции в Евросоюз

Вступление Турции в состав Евросоюза является нереалистичным. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн по прибытии на экстренный саммит ЕС по Brexit, передает ТАСС.

"Мы не верим, что вступление - реалистичный вариант", - сказал он, отметив, что развитие событий в Турции вызывает беспокойство в ЕС.

После референдума в Турции 16 апреля, на котором граждане страны с незначительным преимуществом высказались в пользу расширения президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана, в ЕС стали говорить о необходимости приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в Евросоюз, которые ведутся с 2005 года. При этом официальная позиция сообщества пока остается неизменной и переговоры о приеме Турции продолжаются.