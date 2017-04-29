В Москве госпитализирован последний маршал СССР Язов

Маршал Советского Союза и последний министр обороны СССР Дмитрий Язов экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Life.

По данным телеканала, Язов вызвал скорую помощь вечером в пятницу, 28 апреля. Прибывшие медики диагностировали у него острое нарушение мозгового кровообращения и срочно доставили в больницу.

Источник не уточнил состояние маршала, отметив только, что врачи борются за его жизнь.

Язов родился 8 ноября 1924 года. 30 мая 1987 года был назначен министром обороны Совесткого союза. 28 апреля 1990 года президент Михаил Горбачев присвоил Язову звание маршала, таким образом, он стал последним, кто его получил. Язов входил в ГКЧП.