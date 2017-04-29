Эрдоган: «Мы будем наносить удары там, где посчитаем нужным»

Силы безопасности Турции ведут решительную и успешную борьбу с террористическими организациями, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, передает в субботу агентство Анадолу.

По его словам, в ряде районов Турции террористы прорыли тоннели глубиной в 200 метров, пытаясь создать под населенными пунктами разветвленную сеть сообщения. Но и там их находят и уничтожают военнослужащие ВС Турции, а также сотрудники жандармерии и полиции.

Эрдоган отметил, что антитеррористические операции не ограничиваются лишь территорией Турции.

«Сирийские ответвления террористов ПКК - PYD и YPG атакуют территорию Турции. Ответные меры Анкары не заставляют себя ждать», - указал глава государства.

Президент напомнил, что Турция предлагает союзникам по международной коалиции во главе с США провести совместную операцию по освобождению города Ракка от террористов ИГ.

«Мы предлагаем американским друзьям исключить из своих планов по борьбе с ИГ боевиков иных террористических организаций, потому что уничтожение одной террористической организации руками другой невозможно. Это в корне ошибочный подход. Террористов нельзя подразделять на хороших и плохих», - уверен глава турецкого государства.

Эрдоган выразил готовность к участию своей страны и в антитеррористических операциях на территории Ирака. «Если не пресечь действий террористов в Ираке, то гибель и страдания людей, а также ущерб не прекратятся. Потому Турция и предприняла решительные действия, уничтожив в ходе последних операций около 210 террористов», - сказал президент, заметив, что турецкая сторона готова к борьбе с террористами и в иракском Мосуле, и в провинции Аль-Анбар.

«Анкара не допустит игр со своими интересами. Турция будет наносить удары в нужном месте и нужное время», - подчеркнул глава государства.

Президент Эрдоган далее затронул тему взаимоотношений со странами Запада. «Чего желает Турция от Запада? Справедливости! Анкары с 1964 года, то есть 54 года, стучится в двери Европейского Союза. ЕС должен поставить окончательную точку в вопросе принятия Турции в свои ряды. Терпение турецкого народа на пределе», - сказал президент.