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Даниил Квят о нехватке зрителей на «Формуле-1» в Баку

Автор: Отдел спорта 

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят назвал этап в Баку одним из самых интересных в Европе, но посетовал на незаполненные трибуны во время прошлогодней гонки.

«Это очень интересный этап, я бы вообще назвал трассу в Баку одной из самых интересных в Европе, - цитирует Квята «Москва-Баку». - Одной из ее характерных особенностей я бы назвал длинную прямую, позволяющую показать хорошую скорость, и очень узкий участок, который опять же можно отнести к числу самых узких в Европе, который представляет собой подлинный вызов для гонщика.

Так что я очень серьезно настраиваюсь на Баку, единственное, мне бы очень хотелось, чтобы в этом году зрителей пришло побольше. С только появляющимися на «карте» «Формулы-1» такое часто случается: публике нужно время, чтобы как следует распробовать и влюбиться в автогонки…»

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