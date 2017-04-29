“У президента слишком много работы»…Так заявил Трамп после 100 дней пребывания в знаменитом овальном кабинете Белого дома.

100 дней президентства исполняется сегодня (29апреля). Символический рубеж, который, тем не менее широко отмечается в Америке. Считается, что за этот период новый лидер уже успевает проявить себя и нация видит, того ли человека она выбрала или нет. Трамп накануне своей инаугурации громогласно пообещал, что его первые 100 дней сотрясут ...ну не мир конечно, как сто лет назад 10 дней революции в России, а всего лишь столицу Америки, город Вашингтон, округ Колумбия. Но этого не произошло. Цитадель мировой демократии осталась незыблемой, она на развалилась от предполагаемого бешеного натиска олигарха-девелопера, которого недруги называли "вторым Муссолини". Он не перевернул тормашками, как это казалось многим в первые дни своего президентства, все традиции и устои американского истеблишмента.

Что ему удалось сделать из обещанного за свои первые 100 дней в Белом доме? Из глобальных практических дел не так уж много. Есть мнение, что у Трампа имеется одно бесспорное психологическое достижение, которое стало подарком для мира, перепуганного его явлением. Он при всей своей хаотичности и непредсказуемости оказался вменяемым политиком, с которым иметь дело можно, хотя и осторожно. А это в нашем мире уже очень много.

Президент в коконе

Накануне своих 100 дней в офисе Трамп принял в Овальном кабинете журналистов агентства Reuters. "Я чувствую себя как в коконе, - признался он им. - Ты на самом деле находишься как в своем маленьком коконе, потому что у тебя такая мощная защита, что ты не можешь идти, куда хочешь". Оказалось, что президент очень скучает по поездкам за рулем. Как сказал Трамп, ему нравится водить машину, но больше он этого делать не может-на выходе из Белого дома его ждет или лимузин или джип и он вынужден садиться на заднее сиденье.

Словом, ему приходится ох как нелегко. "Я любил свою прежнюю жизнь, - сказал Трамп. - В ней происходило много всего. Сейчас в моей жизни гораздо больше работы. Я думал, будет легче".

Конечно, намного труднее не умножать свои собственные баснословные капиталы, как это было прежде, а осторожно тратить государственные средства, полученные от американских налогоплательщиков. При этом делать ему это следует с оглядкой на конгресс, где его противники только и ждут, чтобы прищучить президента, наказать его за излишнюю ретивость.

А тут еще - катастрофически низкий рейтинг. Последний опрос фонда изучения общественного мнения Gallup показывает, что деятельность Дональда Трампа на президентском посту в первые три месяца работы одобряют 41% американцев. Это самый низкий рейтинг президента за такой период за всю историю Америки. Для сравнения: рейтинг его предшественника Барака Обамы в первые три месяца президентского правления составлял 64%.

Как получилось так, что американцы, еще полгода назад избравшие Трампа президентом так быстро в нем разочаровались? Видимо, в этом повинна американская избирательная система, когда при наличии коллегии выборщиков и происходят, причем довольно регулярно такие ситуации когда кандидат, получивший наибольшее количество голосов (как Хиллари Клинтон, которая набрала на 2.5 миллионов голосов больше Трампа) оказался бы в проигрыше. Но есть и еще одно объяснение. В нынешней кампании было заметное присутствие негативного голосования - американцы выступали против кандидата-женщины и кроме того, они устали от бывшего темнокожего лидера. Это было, как объяснили эксперты из телекомпании CNN whitelash - расистское движение против Обамы, которому во многом и обязан победе Дональд Трамп. То есть голосование было импульсивным, не рациональным. И результат, как говорится, налицо.

Сплошные достижения...

Но всё, однако, не так печально ни для Трампа в коконе, ни для Америки, ни для остального мира. У нынешнего президента есть ряд достижений, хотя кто-то может назвать их и провалами. Накануне 100 дневного рубежа Белый дом составил свой список этих достижений. Одним из главных пунктов в перечне стала «изоляция Сирии и России в ООН». В документе сказано, что изолировать эти страны помогла «успешная дипломатия с главой Китая Си Цзиньпином». «Президент Трамп сумел противостоять странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», – говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, как считает президентская команда, достижением мистера Трампа стало введение санкций против Сирии после химической атаки в Идбиле, которую предположительно осуществили войска Асада, также санкции против Ирана из-за нарушения этим государством международного договора об ограничении использования баллистических ракет. Президент в первые 100 дней также способствовал «изоляции» Северной Кореи и предотвращению ядерных испытаний КНДР. Действия Трампа, считают в Белом доме, «резко сказались» на нелегальной миграции: с января число нелегальных переходов границы с Мексикой сократилось на 61%. Кроме того, президент подписал распоряжение о начальном финансировании строительства стены на границе Мексики и США.

Или сплошные провалы

Однако атака "томогавками" базы сирийских правительственных войск не приблизила разрешение конфликта в этой многострадальной и лишь отбросила назад наметившееся потепление в отношениях России и США. Которое, как показывают события в мире, абсолютно необходимо для создания международного фронта борьбы с расползающимся, угрожающему всем, всегда и повсюду терроризмом.

Изоляцию северо-корейского режима мало кто почувствовал. Трамп назвал эту страну "проблемой", которую он решит. Но как это сделать, никто в Белом доме не представляет. Любая военная акция против Пхеньяна вызовет мощнейший ответный удар, пусть не самопальными ракетами, которые или взрываются или летят не туда, куда надо, а удар тяжелой артиллерией режима, которая может смести с лица земли Сеул, находящийся всего в 24 километрах от границы.

В словесном конфликте с 27-летним Ким Чен Ыном 70-летний Дональд Трамп вообще попал впросак. Как сообщали все без исключения американские СМИ со ссылкой на Белый дом к 15 апреля, дню, когда Пхеньян грозился провести очередные ядерные испытания, к берегам Корейского полуострова подошла грозная американская армада с авианосцем, атомной подводной лодкой и несколькими кораблями-ракетоносцами. Однако через несколько дней выяснилось, что эта армада не только не подходила к этим берегам, а наоборот поплыла на юг от Сингапура.

Мне эта история напомнила, как президент Борис Ельцин в разгар чеченского кризиса рассказал о неких 38 снайперах, которые ведут каждого из 38 боевиков, захвативших село Первомайское. То есть на каждого боевика приходился личный снайпер, который внимательно отслеживал под прицелом автомата все его передвижения. Откуда взялись эти 38 снайперов, никто не мог объяснить, и всё свалили на ельцинское недомогание, традиционное для России похмелье.

Но вернемся к Трампу. Импульсивный человек, он умеет произносить грозные слова и замахиваться предполагаемой дубиной. Но пока ни в Сирии, ни у берегов Корейского полуострова, ни в отношении Ирана никакого дубинка эта не напугала.

Приведу еще один мало известный публике пример. Он касается Венесуэлы, страны в глубочайшем кризисе, оказавшейся на грани полного коллапса, которую Трамп на днях назвал "настоящим бедствием". Как сообщило агентство Associated Press «дочка» венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в США компания Citgo пожертвовала на инаугурацию президента Дональда Трампа 500 тысяч долларов. Агентство сообщает, что по своему размеру взнос Citgo превзошел перечисления на инаугурацию Трампа от таких американских гигантов, как Pepsi ($250 тыс.) и Walmart ($150 тыс.), и сравнялся с подношением Трампу со стороны JP Morgan Chase и Exxon, которые также перечислили по $500 тыс.

Непонятно, чем руководствовалось венесуэльское руководство, возлагая ничем не оправданные надежды на приход Трампа в Белый дом. Но после того, как он выступил с рядом недружественных Каракасу заявлений президент Мадуро поменял свою позицию на 180 градусов. По его команде на прошлой неделе был захвачен крупный завод по сборке автомобилей в городе Валенсия, принадлежащий американскому гиганту General Motors. В знак протеста компания объявила о прекращении всех работ в этой латиноамериканской стране.

Прошло время, но Белый дом никак не отреагировал на эту незаконную экспроприацию, осуществленную в духе Фиделя Кастро, который в начале 60-ых годов прошлого века отнял у американцев всю их собственность на острове. Трамп, как и в отношении северо-корейского режима объявил Венесуэлу "проблемой", которую он решит. Но его угроза Мадуро, как и Ким Чен Ыну была лишь на словах.

Строительство 3 тысячекилометровой стены на границе с Мексикой - один из ключевых пунктов в программе Трампа также оказалось под вопросом. Против этой стены выступает 55 процентов американцев. Как уже писал haqqin.az демократы в конгрессе могут заблокировать этот проект, а в случае неповиновения Белого дома вызвать бюджетный коллапс, при котором от жизнеобеспечения отключаются государственные учреждения Америки.

Крайне невнятную позицию президентская команда заняла и в отношении Украины. Британское издание The Independent пишет о том, что "никуда не делись свидетельства того, что украинские чиновники помогли Демократической партии раскрыть незаконные связи между Трампом и Москвой". Речь идет в частности о деятельности Пола Манафорта, бывшего главы штаба Трампа, который до этого играл ту же роль у Виктора Януковича, экс-президента Украины, союзника Владимира Путина.

Расследование возможного вмешательства Москвы в американскую избирательную кампанию продолжается и, как пишет The Independent "украинская связь", вероятно, будет по-прежнему критически изучаться, а холодок между правительством Порошенко и Трампом вряд ли скоро сменится оттепелью".

В январе этого года, несколько дней спустя после инаугурации столичное американское издание The Washington Times опубликовало любопытную статью, касающуюся возможной роли Дональда Трампа в разрешении карабахского конфликта. "Если о присуждении Бараку Обаме Нобелевской премии мира ещё можно поспорить, то Дональд Трамп может получить эту высокую награду вполне заслуженно, если ему удастся урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, - утверждает автор статьи Роб Собхани. По его словам новому президенту США лишь остаётся «снова выступить в качестве лидера свободного мира» и доказать свои умения «заключать сделки», убедив Россию посодействовать восстановлению отношений между Арменией и Азербайджаном.

Миссия эта действительно могла бы быть благородной, однако нет никаких свидетельств того, что Трамп глубоко изучил карабахскую проблему по сравнению с осенью прошлого года, когда он признался в том, что "с этой проблемой он не знаком". Хотя жизнь непредсказуема, и можно допустить, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Трампа и Путина, которая по некоторым данным состоится раньше, чем предполагалось, еще до июльского саммита G20 в Гамбурге.

Ни нирваны, ни антиутопии

А как относятся к итогам 100 первых президентских дней враги Трампа - американские СМИ, которых он таковыми объявил публично и пока от своих слов не отказался? Они говорят, что эти дни были одновременно и тревожными и успокаивающими. Трамп не разрушил НАТО, не убил Парижское соглашение по климату, не вышел из экономического объединения NAFTA c Мексикой и Канадой, он хотя и не с первой попытки назначил на ключевые посты в Пентагоне и Совете национальной безопасности трезвомыслящих советников и избавился от нетрезвомыслящих.

"За 100 дней президентства Дональда Трампа мы не вошли в нирвану, которую он обещал, но и не оказались в антиутопии, как опасались критики, включая нас, - пишут журналисты The Washington Post в редакционной статье. - За это сказать спасибо Конгрессу, судьям, бюджетному управлению Конгресса, американским гражданам, а также избирателям в Нидерландах и Франции. И отчасти - самому президенту".

Данный вывод, сделанный с немалой долей тонкого сарказма автор этих строк поддерживает двумя руками. Все могло бы быть намного хуже. А так - жить можно. Мир постепенно привыкает в Трампу, а Трамп к миру.