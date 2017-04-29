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«Зиря» впервые выступит в Лиге Европы

Автор: Отдел спорта 

Сегодня определился последний, четвертый клуб, который представит Азербайджан в футбольных еврокубках сезона 2017/18. Им станет команда «Зиря» из одноименного пригорода Баку. В матче заключительного, 28-го тура премьер-лиги «Зиря» обыграла АЗАЛ со счетом 3:0 и заняла с 39 очками четвертое место, получив право играть в Лиге Европы.

Это будет дебют зиринцев в еврокубках. В прошлом году «Зиря» заняла в чемпионате второе место, но УЕФА не допустил клуб в Лигу Европы, так как на тот момент он существовал менее трех лет. В этом году «добро» на участие в еврокубках от УЕФА получено.

«Зиря», как и занявшие в чемпионате 2-е и 3-е места «Габала» и «Интер», должна стартовать в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, игры которого состоятся 29 июня и 6 июля. Впрочем, есть вероятность, что «Габала» начнет выступление не с первого, а со второго раунда (13 и 20 июля).

В Лиге чемпионов Азербайджан в четвертый раз подряд представит «Карабах», который стартует со второго квалификационного раунда (11-12 – 18-19 июля).

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