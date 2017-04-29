В Азербайджане согласно поручению президента Азербайджана идет процесс полной замены всех аварийных школ в стране. Напомним, что еще на прошедшем в октябре 2016 года заседании Кабмина глава государства сообщил, что в скором времени не останется ни одной неотремонтированной, находящейся в аварийном состоянии школы.

Речь шла о постройке школ модульного типа. Правительство выбрало наиболее быстрый, эффективный и относительно недорогостоящий путь решения этой проблемы.

Во время организованного Минобразования Азербайджана медиа-тура, журналистам показали построенные в рамках пилотного проекта первые три школы модульного типа в селах двух районов - Исмаиллинского и Гейчаского, передает собственный корреспондент haqqin.az. Это небольшие школы из пожароустойчивых материалов со своей системой отопления, водопровода, санузлом, камерами наблюдения, светлыми классами и пр. Возле них построены спортплощадка и вспомогательные помещения.

На территории школы в селе Еникенд Исмаиллинского района, которое находится в горной местности, ведутся еще и укрепительные работы на случай оползней. Как сообщил директор сельской школы Гюльага Аббасов, прежде занятия проходили в заброшенном помещении колхозной конторы. При этом приходилось идти в школу в соседнее село, находящееся на расстоянии 5-6 км от их населенного пункта. Так что постройка современной модульной школы стала радостным событием для сельчан.

Такую же радость выразили жители села Ениарх Гейчайского района. «Раньше уроки проходили в помещении, где протекал потолок. Пол был земляной, зимой в классной комнате было холодно, летом жарко. Теперь у детишек отличные условия для учебы. Это оказывает на них превосходное психологическое воздействие, дает очень позитивный настрой», сказала haqqin.az преподавательница школы Назиля Аббасова.

Глава пресс-службы Минобразования Азербайджана Джасарат Валехов сообщил, что 232 здания будут заменены на школы модульного типа. В этом году будут построены 100 школ, а до конца следующего года еще 132.

«Уже в 17 районах началось строительство 23 школ, в мае планируется построить еще 19. Таким образом, будет полностью решен вопрос аварийных и слабо укомплектованных школ», - отметил Валехов.

Как сообщил haqqin.az заместитель начальника управления капитального строительства и снабжения Министерства образования Фархан Алиев, все материалы, используемые в строительстве - отечественного производства, экологически чистые, сертифицированные по пожарным и санитарным стандартам.

«К строительству привлечены местные кадры, что способствовало созданию новых рабочих мест в районах. Модульные школы, которые строит ООО «İdeal», можно быстро наращивать, уменьшать и переносить на другую территорию», сообщил он.