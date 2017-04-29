Глава МИД Германии раскритиковал дочь Трампа

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подверг критике назначение Иванки Трамп помощником президента США. Об этом пишет The Local.

«Есть вещи, которые кажутся мне странными, например, визит его дочери в Германию, который рассматривался почти как мировое событие, при этом смесь политики, семьи и бизнеса напоминает кумовство, и было бы немыслимо здесь», — сказал глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью, опубликованном в изданиях медиагруппы Funke.

Габриэль имеет в виду визит Иванки Трамп в Берлин на этой неделе (она принимала участие в саммите «женской двадцатки» (W20) по приглашению канцлера Ангелы Меркель).