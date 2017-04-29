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Новая реформа: в церковь вместо армии haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Перед грузинскими призывниками появилась ныне реальная альтернатива: вместо службы в армии они могут стать служителями церкви. Правда, не традиционной, православной, а новой… шишкообразной. Дело в том, что инициатором замены воинской службы служением в церкви стал Политический центр «Гирчи» («Шишка»), созданный группой отколовшейся от саакашистской партии «Объединённое национальное движение» (ОНД).

Несмотря на то, что идея экс-саакашистов встречена дружным хохотом общественности, сами инициаторы новой и вполне официальной формы уклонения от службы в армии уверены в успехе затеянного новшества.

«Все очень просто,- говорит Арчил Хачидзе, называющий себя епископом новой «церкви».- Молодые люди будут зарегистрированы как священнослужители и тем самым будут освобождены от обязательной воинской повинности».

Как выясняется, этой возможностью уже воспользовались шесть человек, зачисленные священниками “Шишки”.

«У них уже есть легитимация и благословение на проповедь, потому что мы благословили их на бытие священнослужителями. Они могут распространять любовь и доброту», - дает свое добро призывникам упомянутый епископ.

Как говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, объясняют эксперты возникшую ситуацию в Минюсте республики. В законодательстве остались недочеты и «Шишки» прекрасно используют эту лазейку. Они не нарушают закон.

Глава же государственного департамента по мобилизации и координации призыва на военную службу Гочи Харшиладзе полагает, что полномочиями решать, идти или не идти в армию наделены в органах самоуправления призывные комиссии. Тем не менее, руководство «Шишек» полно оптимизма. Точно так же с недоверием была встречена годом ранее наша инициатива по легализации марихуаны в Грузии. В конце концов в канун нового 2017 года Конституционный суд страны легализовал употребление наркотика. Что верно, то верно - курить марихуану в Грузии можно, но продажа наркотика - по-прежнему уголовное преступление. Хотя все знают, что марихуана приобретается у спекулянтов…. А молодые люди тем временем вступают в партию “Шишка” – так, на всякий случай… 

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