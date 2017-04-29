Подписаться на уведомления
 

В Техасе разбился самолет есть жертвы

 

Легкомоторный самолет скорой помощи разбился в субботу около американского города Амарилло (штат Техас), передает ТАСС.

Как сообщила компания Rico Aviation, предоставляющая услуги воздушной транспортировки пациентов, три члена экипажа погибли.

"Rico Aviation с печалью подтверждает гибель трех членов авиаэкипажа минувшей ночью", - информировала компания в официальном заявлении.

"Мы опустошены этой трагедией и находимся в трауре из-за потери жизней своих коллег. Их семьи были поставлены в известность, мы от всего сердца в молитвах поминаем погибших", - отметили также в Rico Aviation.

76 просмотров


Старости
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян
О чем договорились Мамедъяров и Налбандян обновлено
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
30 Апр 22° / 12°
1 Май 23° / 14°
2 Май 25° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Президент Филиппин: Ким Чен Ын хочет уничтожить мир
В Техасе разбился самолет есть жертвы
Новая реформа: в церковь вместо армии haqqin.az из Тбилиси
Мужчина бросился под поезд в Уджаре
Глава МИД Германии раскритиковал дочь Трампа
Ноу-хау правительства: модульные школы в сельской глубинке фото
«Зиря» впервые выступит в Лиге Европы
Теракт в Багдаде: есть погибшие
Ле Пен набирает союзников
Трампу пока не до Карабаха наша аналитика
Даниил Квят о нехватке зрителей на «Формуле-1» в Баку
Эрдоган: «Мы будем наносить удары там, где посчитаем нужным»
В Москве госпитализирован последний маршал СССР Язов
Жена Порошенко станет телеведущей
Канцлер Австрии не верит во вступление Турции в Евросоюз
Facebook и Google стали жертвами литовского хакера
Порошенко похвастался новой ракетой видео
В Петербурге задержаны десятки протестующих
Эльчин Гулиев и Айдын Алиев устроили проверку в Бакинском аэропорту
США и Южная Корея начали масштабные учения
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Туркменбаши выиграл автомобиль
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Кремль о тайных переговорах Путина и Порошенко
Лавров: «Москва готова сотрудничать с США по Сирии»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться