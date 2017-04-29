Реформу армянской армии в Баку сравнили с басней Крылова

В Армении усиленно пытаются привлечь молодежь к службе в армии. Разработаны даже специальные программы «Честь имею» и «Это я». Идея проекта «Честь имею» заключается в привязке академического отпуска в гражданском вузе к будущей офицерской службе.

«Заявки на включение в данную программу могут подавать все молодые люди, поступившие как в государственные, так и в частные вузы, имеющие государственную лицензию. В случае соответствия ряду требований (состояние здоровья, сдача психологических тестов, сохранение в ходе учебы определенного порога оценок), молодые люди могут быть включены в данную программу, становясь кандидатом на получение звания офицера», - отметил министр обороны страны Виген Саркисян.

В соответствии с программой, студенты гражданских вузов, решившие принять участие, должны со 2-го по 4-й курс каждую субботу проходить курсы военной подготовки в Военном институте имени Вазгена Саргсяна. По окончании обучения в вузе выпускники вместе со степенью бакалавра получат в этом случае звание лейтенанта и прослужат в ВС три года.

Второй проект - «Это я» рассчитан на призывников, которые захотят служить на передовой. В таком случае, по словам министра, служба получает новый статус — срочно-контрактная служба. Ее срок - три года, но с рядом привилегий. Участников проектов будут материально поощрять.

Преподаватель военной академии ВС Азербайджана полковник Хатаи Бахышов считает, что новые предложения министерства обороны Армении имеют целью стимулировать военнослужащих, проходящих военную службу в Карабахе.

«Уровень подготовки, материальная и моральное состояние армянских солдат на передовой оставляют желать лучшего. Они сильно уступают в подготовке азербайджанским военным, и поэтому власти нашли выход в переходе на контрактную службу. Но это им мало чем поможет. Азербайджан закупает в большом количество высокоточное оружие, и честно говоря, нам безразлично, кто там у них в окопе - срочник или контрактник. Помните, как в басне Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Так и армяне - чтобы они ни делали, все равно им не удастся изменить ситуацию в свою пользу на линии фронта, где азербайджанские войска по всем показателям сильнее», - считает полковник ВС Азербайджана.

Военный эксперт полковник запаса Шаир Рамалданов также подчеркнул, что если Армения только задумывается о переходе на контрактную систему, то Азербайджан уже давно перешел на нее.

«На контрактную систему переходят многие страны, вот и Армения решила не отставать. Армяне сами понимают, что они не могут дальше сохранять линию фронта и хотят таким образом удержать своих военных, которые массово дезертируют из Карабаха. Конечно, в Армении безработица зашкаливает, кто-то вполне может из-за денег пойти на передовую. Но это не даст никакого эффекта, если противоположная сторона применяет суперсовременное оружие. Армянское руководство такими планами желает выкачать дополнительные деньги у своих спонсоров и диаспоры», - уверен Рамалданов.