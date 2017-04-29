В Турции уволили 3900 чиновников

Власти Турции в ходе последней проверки уволили с государственной службы более 3900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в официальном правительственном бюллетене.

Больше всего уволенных — 1177 чиновников — из министерства юстиции. В эту цифру попали не только чиновники, но и тюремные надзиратели, военные и жандармы. Кроме того, более 200 человек были уволены из министерства по делам религий.

Масштабные проверки в государственных учреждениях Турции идут после неудавшегося переворота в прошлом году. В настоящее время более 120 тысяч человек лишились работы в ходе чисток, проводимых не только в госучреждениях, но и в частных компаниях. Более 40 тысяч человек были арестованы.