Евросоюз выставит Лондону счет за Brexit

Великобритания обязана будет погасить все обязательства перед европейским бюджетом и всеми финансовыми институтами Евросоюза из-за Brexit (выход из ЕС). Как следует из текста стратегии по переговорам с Великобританией, это касается обязательств перед европейским бюджетом, Европейским центральным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским фондом развития.

«Финансовое урегулирование должно гарантировать, что ЕС и Великобритания уважают обязательства, которые покрывают весь период членства страны в объединении», — сказано в документе. На какую сумму Лондон может получить счет, в стратегии не уточняется.

Стратегия была принята 29 апреля на саммите ЕС.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. 28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.