Руфат Асланлы: «Банки неправильно интерпретировали закон»

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана в субботу обсудила с представителями неправительственных организаций (НПО) и СМИ проблемы, с которыми они сталкиваются при осуществлении безналичных расчётов, передает Trend.

По словам представителей НПО, некоторые банки не позволяют обналичивать более пяти тысяч манатов, что вызывает трудности в их работе.

В свою очередь председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы отметил, что эти ограничения затрагивают только участников государственных закупок, а банки страны неправильно интерпретировали закон "О безналичных расчётах" и стали применять эти ограничения к грантам.

Асланлы подчеркнул, что банкам уже разъяснили нюансы закона и теперь представители НПО смогут обналичивать средства до 15 тысяч манатов в месяц, как и предусмотрено этим законом.