Боевики ИГИЛ убили лидера «Талибан»

В городе Пешавар на северо-западе Пакистана боевики террористической группировки «Исламское государство» уничтожили одного из лидеров афганского движения «Талибан» Маульви Дауда. Как сообщает Reuters, он был убит в бою вместе с двумя помощниками.

Ранее ИГ также взяло на себя ответственность за уничтожение одного из главарей талибов, однако имя убитого не называлось.

28 апреля «Талибан» объявил о начале ежегодного весеннего наступления на правительственные силы Афганистана. В ходе наступления будут применяться «обычные атаки, партизанская война, акты самопожертвования мучеников, расстрел сослуживцев внедрившимися в ряды правительственных войск талибами, а также минная война».