Майкл Пенс пообещал восстановить военную мощь США

Новый бюджет позволит восстановить военную мощь США, заявил в субботу вице-президент Майкл Пенс, передает РИА Новости.

"Президент подготовил бюджет, который восстановит нашу военную мощь, восстановит арсенал демократии. И в следующий год мы войдем с одним из самых больших повышений оборонных расходов со времен президента Рональда Рейгана", — сказал Пенс, выступая на верфи в городе Ньюпорт-Нью (штат Виргиния).

Пенс выразил уверенность в том, что "на следующей неделе Конгресс США примет бюджет, который предусматривает выделение давно назревших инвестиций в военную отрасль". Он также подчеркнул, что "в период растущей угрозы по всему миру Трамп сейчас и навсегда сделал обеспечение безопасности Америки главным приоритетом".