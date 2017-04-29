Туркменбаши издал указ по Поладу Бюльбюльоглу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов издал указ о присвоении послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу звания «Народный артист Туркменистана», сообщают туркменские СМИ.
Как следует из текста указа, высокого звания Полад Бюльбюль оглы удостоен «за особые заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Республики Азербайджан, упрочении диалога между двумя государствами в культурной и гуманитарной сферах, за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства».