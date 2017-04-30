В Турции запретили телешоу знакомств

Турецкие власти объявили о запрете на телевизионные шоу знакомств, об этом говорится в постановлении правительства, имеющих силу закона и принятых в рамках режима ЧП, действующего после попытки переворота в июле прошлого года и опубликованным в субботу в официальном вестнике Resmi Gazete.

"В программах радио и ТВ не может быть места поиску супругов, друзей, а также рекламе и маркетингу этих программ. Необходимо поощрять программы и сериалы, направленные на принципы семейных ценностей, нравственного воспитания детей и молодежи в соответствии с разработками министерства семьи и социальной политики", — говорится в постановлении правительства.