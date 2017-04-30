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Самолеты Асада разбомбили мечеть

 

Жертвами авиаударов по пригородам Дамаска и Идлибу стали 4 мирных жителя, еще 11 получили ранения. Бомбы на жилые массивы сбросили силы режима сирийского президента Башара Асада, сообщает «Анадолу».

По представителя сил гражданской обороны Идлиба Лейса эль-Фариса, в районе Сермин провинции Идлиб жертвами авиаудара стали 4 сирийца, ранены 7 мирных жителей. Член координационного комитета района Дума Юсуф эль-Бустани добавил, что авиация Асада бомбила кварталы района Кабун вблизи Дамаске, в результате ранения получили четыре человека.

Сообщается, что разрушена мечеть «Джерах» в селении Кафр-Зейта на севере Хамы.

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