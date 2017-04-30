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Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко Последнее поражение нанес азербайджанец ВИДЕО

Автор: Отдел спорта 

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

В середине пятого раунда Джошуа отправил Кличко в нокдаун. Британец провел серию ударов и после левого бокового Кличко упал. Украинец сразу поднялся и продолжил поединок. А в шестом раунде в нокдауне – в первом в своей карьере – оказался уже британец. Он упал после прямого удара правой.

Судьба боя решилась в 11-м раунде, когда Джошуа дважды отправил Кличко в нокдаун. После третьей массированной атаки Энтони рефери остановил поединок.

Для Кличко это был первый бой с ноября 2015 года, когда он проиграл другому британцу Тайсону Фьюри и лишился всех чемпионских поясов.

Для Кличко это был 69-й профессиональный поединок. Энтони Джошуа вышел на ринг только в 19-й раз в карьере и пока ни разу не проигрывал. Более того, он ни разу не доводил бой до решения судей, завершая все поединки до седьмого раунда. В этот раз поединок затянулся, но Джошуа вновь победил нокаутом.

27-летний британец имеет за плечами и удачную карьеру в любительском боксе. Спустя всего два года после начала занятий боксом, в 2009 году, Джошуа стал победителем чемпионата Англии среди взрослых в супертяжелом весе (свыше 91 кг), а затем повторил этот успех в 2010 и 2011 годах. В 2010 году Энтони также выиграл чемпионат Великобритании, после чего получил предложение перейти на профи-ринг. Однако Энтони отклонил это предложение, сопровождавшееся подъемными в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Талантливый парень был привлечен в сборную Великобритании.

Любопытно, что в 2011 году Джошуа приезжал в Баку на чемпионат мира среди любителей, где завоевал серебряную медаль, уступив в финале азербайджанскому боксеру Магомедрасулу Меджидову. С тех пор Джошуа никому не проигрывал, как среди любителей, так и среди профессионалов. В 2012 году Энтони достиг высшей вершины в любительском боксе, став олимпийским чемпионом на Играх в Лондоне. Владимир Кличко, как известно, тоже выигрывал Олимпиаду, но еще в 1996 году.

Вес Владимира на взвешивании перед боем составил 108.8 кг. Энтони Джошуа оказался ощутимо тяжелее – 113.4 кг.

Перед боем британские СМИ обнародовали ключевые детали гонораров, которые получат боксеры за поединок. Существует фиксированная сумма, которую гарантированно получит каждый из спортсменов независимо от результатов поединка – 13 миллионов долларов.

Кроме того, Кличко и Джошуа могут получить процент от продажи подписок телеканалом SkySports. В том случае, если план британского телеканала будет выполнен, и количество проданных подписок составит 2 миллиона единиц, то оба боксера заработают от 4,5 до 6,5 млн. долларов США. В сумме размер гонорара на каждого в перспективе может составить около 18-20 миллионов долларов.

Уже известно, что только на продаже билетов организаторы заработали более 7 миллионов.


ANTHONY JOSHUA WINS BY KO vs WLADIMIR KLITSCHKO... LiveFootball28

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Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко Последнее поражение нанес азербайджанец ВИДЕО
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