Ле Пен призвала отказаться от евро

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает, что единая европейская валюта евро является "обузой" для страны, и именно национальная валюта должна играть главную роль в экономике страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Pariesen.

Она добавила, что хочет добиться права управлять национальной валютой, потому что "евро мертво". "Я хочу потребовать управления нашей валютой. Это значит превратить евро… в валюту, с которой не будут связаны ежедневные покупки, ей будут пользоваться только большие компании, которые занимаются международной торговлей", — сказала Ле Пен.

В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта не является жизнеспособной из-за разницы конкурентоспособности разных стран.

