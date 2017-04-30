Мамедъяров спросил Налбандяна: Когда вы собираетесь сдавать территории?

Недавняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Москве при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова остается одной из самых обсуждаемых тем в Азербайджане и Армении. И, как считает руководитель армянского Центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян, Азербайджан пытался во время этой встречи выяснить, будет ли Армения сдавать территории.

«Мне кажется, не стоило соглашаться на встречу, и отсутствие результатов говорит о том, что так оно и есть. Азербайджан инициировал встречу не для того, чтобы возобновить переговоры, а чтобы выяснить, собирается ли Армения сдавать территории, смогли ли русские уломать Ереван», - заявил Григорян (цитата по «Лрагир»).

«Зачем на встречу поехала армянская сторона, я не знаю. Буквально накануне встречи появилась информации о поставках очередной партии российского оружия в Баку, и армянская сторона вполне могла использовать это как повод для отказа от встречи», - отмечает армянский эксперт.

По его словам, эта встреча могла иметь только одну цель - уточнить договоренности и возобновить переговоры, «но никаких договоренностей в атмосфере, когда они каждый день убивают наших солдат, не может быть. Текст о том, что встретились, обсудили, в переводе с дипломатического языка означает, что ничего не достигнуто. Потому что Азербайджан пытается выяснить только одно – собирается ли Армения сдавать территории и способна ли Россия оказать давление на Армению. Наши не согласились, и они убили нашего солдата. Неужели наши не понимают язык дипломатии?», - говорит Григорян.

«Я убежден, что уже во время рукопожатия Мамедьяров спросил Налбандяна: когда вы собираетесь сдавать территории? Пусть Налбандян опровергнет это. Понятно, что Налбандян должен был ответить, что приехал сюда не за конкретными решениями, а для возврата к переговорам. Потом Мамедьяров повернулся к Лаврову и спросил, смогли ли они воздействовать на Армению с тем, чтобы войска вывели с оккупированных территорий. Лавров, естественно, ничего не ответил, и все вышли. Как можно ехать на встречу, зная, чем она завершится?», - задается вопросом армянский эксперт.

По его словам, «карабахская проблема тем и интересна, что раскрывает все слабые точки, в том числе, зависимость (Армении – ред.) от России».