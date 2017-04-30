Трамп доволен своим правлением

"Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", — заявил президент США Д.Трамп, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания), подводя итоги первых ста дней своего правления на посту главы государства.

"Каждый день из первых 100 дней моя администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране. В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест. Мы добились исторического прогресса", — отметил Трамп.