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Трамп: "Мы заставим страны НАТО платить за оборону"

 

США заставят членов НАТО платить свою долю за обеспечение коллективной обороны в рамках альянса, заявил в субботу президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Мы заставим страны НАТО выполнять свои обязательства", — сказал он на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

По его словам, союзники Вашингтона по НАТО "начали платить миллиарды долларов". Однако он пообещал не останавливаться до тех пор, пока "все не будут платить то, что должны".

Трамп напомнил, что "за последние восемь лет США удвоили свои военные расходы". По его словам, остальные страны НАТО не сделали то же самое. "Это нечестно", — заявил американский президент.

Также глава администрации пообещал "восстанавливать американские вооруженные силы".

"Поддержание первенства Америки подразумевает восстановление наших вооруженных сил. И мы начали этот процесс", — сказал он.

Митинг в поддержку Трампа был приурочен к 100 дням его президентства. Речь главы государства транслировали новостные телеканалы США.

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Трамп: "Мы заставим страны НАТО платить за оборону"
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