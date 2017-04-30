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Оливер Стоун снимет фильм о Путине

 

Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил в интервью газете Sydney Morning Herald, что работает над фильмом о президенте РФ Владимире Путине.

"Господин Путин - один из самых важных мировых лидеров и поскольку США объявили его врагом — великим врагом — я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать", — заявил Стоун газете. Он добавил, что это не столько документальный фильм, сколько беседа в форме вопросов и ответов.

Отмечается, что в фильме будет показано отношение Путина к событиям в мире с того момента, как он впервые занял пост президента РФ в 2000 году. Как отмечает издание, о производстве фильма пока не было официально объявлено.

"Это открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали", — отметил Стоун. По его словам, съемочная группа встречалась с президентом РФ четыре раза за два года. Стоун отметил, что считает, что они "отдали должное" Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения РФ в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани войны.

Как пояснил Стоун, он "изначально обсуждал с Путиным дело (бывшего агента спецслужб США Эдварда) Сноудена, и это есть в фильме". По мнению Стоуна, из этого выросло своего рода доверие, поскольку глава российского государства знал, что режиссер не будет это сильно редактировать.

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.

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