Трамп пригласил Дутерте в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Филиппин Родриго Дутерте в Белый дом, передает Reuters.

В субботу, 29 апреля, лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, затрагивались проблемы вокруг Северной Кореи.

Когда именно предполагается встреча Трампа и Дутерте в Вашингтоне, Белый дом не сообщил, однако заявил, что Трамп с нетерпением ожидает посещения Филиппин в ноябре в рамках двух саммитов с другими азиатскими странами.

Ранее Дутерте, выступая в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры Катара, заявил, что считает Трампа «реалистом и прагматичным мыслителем». Также Дутерте вспомнил о своем звонке главе США после его победы в избирательной гонке. Тогда Трамп пожелал лидеру Филиппин удачи в борьбе с наркомафией.

Президент Филиппин известен своими резкими заявлениями в адрес США и предшественника Трампа Барака Обамы. В частности, он называл американского лидера «сыном шлюхи» и заявлял, что «пришло время попрощаться с Соединенными Штатами». Однако позже Дутерте сказал, что Манила не может разорвать дипломатических связей с Вашингтоном.