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Азербайджан снова опередил Армению в рейтинге самых мощных армий

Автор: Отдел информации 

Как показал Глобальный индекс военной мощи, в 2017 году Азербайджан, заняв 59-е место, опередил Армению, занявшую 95-е место. Индекс военной мощи основан на исследованиях специалистов портала Global Firepower, сообщает haqqin.az.

Всего в списке – 127 стран. Первые три строчки рейтинга занимают США, Россия и Китай. Далее идут Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Италия. Иран находится на 20-м месте, КНДР – на 23-м.

Украина занимает 30-ю строчку рейтинга, Узбекистан – 48-ю, Беларусь на 50-м месте, Казахстан – на 53-м, Туркменистан – на 84-м, Армения – на 95-м, Кыргызстан – на 109-м, Таджикистан – на 112-м.

Замыкают рейтинг Намибия, Сомали и Центрально-Африканская Республика.

Отметим, что методология подсчета учитывает более 50 факторов, среди которых расходы на оборону, мощность военно-воздушных и морских сил, объемы добычи природных ресурсов и логистические особенности стран, например, количество морских портов и действующих аэропортов, протяженность дорожных путей. Важную роль в подсчетах играют и людские ресурсы.

В рейтинге не учитывается ядерный потенциал государств, а также характер военного и политического лидерства оцениваемых стран.

Отметим, что в 2016 году Азербайджан, заняв 60-е место, опередил Армению, занявшую 94-е место.

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