Мадат Гулиев о Бакинском марафоне

«Этот марафон – очень важное мероприятие для нашего народа. Бакинский марафон призывает людей, в том числе молодежь, перейти к здоровому образу жизни», - сказал сегодня начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев, передает Trend.

Мадат Гулиев подчеркнул, что это мероприятие во второй раз проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Старт "Бакинскому марафону 2017" дан сегодня. Дистанция забега имеет протяженность 21 километр от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния отводится максимум 4,5 часа.

На протяжении маршрута будет пять остановок автобусов: перед Государственным музеем ковра, отелем Boulevard Hotel, рядом с Центром Гейдара Алиева, около станции метро "Кёроглу" и на бульваре Беюк-Шор.