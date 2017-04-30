Игрок команды из Сент-Эстева ударил судью в матче юниорского кубка Франции по регби против команды Тулузы, сообщает The Independent.

Арбитр показал игроку желтую карточку. В ответ регбист ударил судью в челюсть. Рефери потерял сознание и упал на землю. Тогда к игроку подбежали другие участники матча и началась массовая драка.

По сведениям французских СМИ, судье удалось избежать переломов. Тем не менее, игрокутеперь грозит пожизненная дисквалификация. Пока он дисквалифицирован на четыре матча и отстранен от тренировок с командой.