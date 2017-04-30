Генпрокуратура о самоубийстве оппозиционера

28 апреля в Бакинском следственном изоляторе в своей камере повесился заключенный Мехман Галандаров. В прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса Азербайджана и назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия по данному инциденту.

Напомним, что 28 апреля арестованный за хранение наркотиков оппозиционный активист Мехман Галандаров повесился в Кюрдаханском СИЗО.