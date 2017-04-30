Тельман Исмаилов под обломками своей империи

Первое управление Следственного комитета Московской области расследует уголовное дело об убийствах, к которым причастны члены семьи бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Один из его братьев Рафик уже является обвиняемым, другой – Вагиф – объявлен в розыск. Сам Тельман также может быть привлечен к ответственности – сейчас устанавливается степень его вины в преступлениях, говорится в статье сайта «Преступная Россия», сообщает haqqin.az.

Речь идет о восьми убийствах, совершенных в период с 2000 по 2016 годы. По данным сайта, у следствия появился ценный свидетель – Гарри Белоцерковский, вхожий в семью Исмаиловых. На него следователи вышли в ходе расследования громкого убийства, заказчиком которого и выступил Рафик Исмаилов.

Напомним, что16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье был обнаружен автомобиль, в котором находились тела застреленных владельца ТЦ «Строй-маркет» Владимира Савкина и его приятеля, руководителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брилева. Вскоре по подозрению в двойном убийстве был задержан некий Мехман Керимов, который, как стало известно следствию, накануне преступления отправился на встречу с Савкиным. Примечательно, что скрывался Керимов в квартире еще одного брата Тельмана Исмаилова – бывшего офицера ГУУР МВД России Вагифа Исмаилова. После задержания Керимов заявил, что Савкин задолжал ему крупную сумму денег, что и стало мотивом для убийства. Однако следствию наличие долговых обязательств установить не удалось.

Зато выяснилось, что Савкин был деловым партнером Рафика Исмаилова. Совместно они владели крупным торгово-развлекательным комплексом в Москве, который впоследствии был продан за 10 млн долларов. Деньги находились у Исмаилова и выплачивать Савкину половину доли он не собирался. 18 мая Рафик Исмаилов был задержан по подозрению в причастности к заказному убийству, однако вскоре по какой-то причине его отпустили. Остававшийся на воле Вагиф задействовал все свои связи для вызволения брата.

Белоцерковский тем временем рассказал, что полноправным партнером Исмаилова Савкина можно было называть с натяжкой. Савкину просто пришлось уступить влиятельной семье часть своего бизнеса, однако в итоге он лишился не только своих активов, но и жизни. Белоцерковский также рассказал, что этим убийством была поставлена точка в многолетнем противостоянии между кланом Исмаиловых и выходцев из «Коптевской» ОПГ, к которым в том числе относился и Савкин.

А началось все с того, что еще в конце 90-х Исмаиловы решили «подмять» под себя ряд рынков и торговых центров, расположенных в Северном административном округе, которые контролировали «Коптевские». Со стороны власти поддержку оказывал еще один брат Тельмана – Фазиль (изменивший фамилию с Исмаилова на Измайлов). С 1991 года он работал первым заместителем главы района Сокол, в 1997 году был избран главой управы этого района, в 2007 году стал первым заместителем префекта Северного административного округа, а в начале 2009 года – назначен временно исполняющим обязанности префекта.

По словам Белоцерковского, в 2000 году он неоднократно становился свидетелем разговоров Рафика и Тельмана Исмаиловых либо в принадлежавшем Тельману ресторане «Прага», либо в офисе Рафика на Петровке, в ходе которых они обсуждали убийство известного в прошлом «авторитета» «Коптевской» ОПГ Андрея Лобанова («Лобан»).

В декабре 2000 года Лобанова и его телохранителя обстреляли в подъезде собственного дома по адресу: Дмитровское шоссе, 66.

Последней жертвой как раз был Савкин, который, по свидетельствам Белоцерковского, не только настойчиво требовал долг с Рафика, но даже провел собственное расследование, доказывающее, что заказчиками убийства Лобанова были Рафик и Тельман Исмаиловы. Собранным материалом он шантажировал Рафика, чем и подписал себе смертный приговор.

Итогом этой войны стал переход под контроль Рафика трех рынков: Лианозовского, Дегунинского и рынка, расположенного возле стадиона «Локомотив».

Показания Белоцерковского дают основания для возбуждения нового дела по статье «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), а также привлечения к уголовной ответственности и других родственников Тельмана Исмаилова, помимо Рафика.

Последнее упоминание имени Тельмана Исмаилова в СМИ связано с его финансовыми неудачами. В марте этого года он был признан банкротом. Процедура банкротства была начата в августе 2016 года по иску ВТБ, которому бизнесмен задолжал 17,4 млрд рублей. В январе Арбитражный суд отклонил кассационную жалобу Исмаилова. Сам «король Черкизона» в настоящее время находится за границей, по некоторым данным, в Турции или Израиле.