Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат выразил благодарность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), принимающей активное участие в энергетической жизни страны, сообщает Report.

Согласно информации, он сказал это в ходе своего выступления на церемонии открытия газового терминала и электростанции, построенных компанией ElectroGas Malta, одним из учредителей которой является SOCAR Trading, прошедшей 24 апреля на Мальте, в городе Марсашлокк.

Премьер-министр отметил, что благодаря проводимой в течение последних трех лет энергетической политике уровень бедности в стране сократился вдвое: "Всего за три года реализации энергетической политики нам удалось вдвое сократить уровень бедности в стране. За последнюю неделю правительство регулярно выступало перед народом и отчитывалось о проделанной работе: о выполнении обещаний, реализации мечтаний, сокращении вдвое уровня бедности, устранении дефицита бюджета, перешедшем всего за год в профицит в размере 8 млн евро, списании долгов, накопленных в период действия полномочий предыдущего законодательного органа. Это говорит о том, что вы можете обладать экономическими полномочиями и брать на себя социальную ответственность. Я верю, что народ Мальты понимает, это правительство совершает ошибки, иногда очень большие, однако также выполняет и значительную положительную работу. Народ понимает, что мы успешно сменили направление".

Джозеф Мускат затем поблагодарил всех лиц и компании-партнеры, в том числе SOCAR, которые внесли свой вклад в реализацию энергетической политики Мальты: "Я хочу завершить выступление благодарностью министру Мицци за проделанную работу и успешное руководство проектом. Выражаю благодарность руководству компании Enemalta за демонстрацию государственной компанией стандартов, которым позавидовали бы самые успешные частные компании. Я благодарен компании Electrogas, уверенно участвующей в происходящем и конкурентной среде страны. Выражаю благодарность всем партнерам, Siemens, SOCAR и каждому участнику. Спасибо".