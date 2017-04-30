Подписаться на уведомления
 

Завтра в Баку будет солнечно

 

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили сегодня в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами будет слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем - 20-25, в Баку ночью - 9-11, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, однако в первой половине дня в некоторых западных районах возможны кратковременные грозовые дожди.

Восточный ветер днем усилится. Ночью 8-13, днем 23-28, в горах ночью 1-6, днем 12-17 градусов тепла.

201 просмотров


Старости
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
1 Май 23° / 13°
2 Май 24° / 15°
3 Май 25° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Режиссер и актеры «Крестного отца» воссоединились в Нью-Йорке
Таможенник Бехбуд Мустафаев станет католическим священником
СМИ сообщили о двух готовящихся терактах в Лондоне
Начальник вертолетной площадки МВД убил своего друга
В Молдавии волна арестов министров, чиновников и миллионеров haqqin.az из Кишинева
Арзу Алиева, Мадат Гулиев, Ягуб Эюбов и Микаил Джаббаров пробежались по Баку фото; обновлено
Завтра в Баку будет солнечно
Премьер-министр Мальты благодарит SOCAR Видео
Тельман Исмаилов под обломками своей империи
Генпрокуратура о самоубийстве оппозиционера
Французский регбист избил судью и спровоцировал массовую драку видео
Азербайджан снова опередил Армению в рейтинге самых мощных армий
Трамп пригласил Дутерте в Белый дом
Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку США
Армянские войска обстреливают позиции азербайджанских войск
Оливер Стоун снимет фильм о Путине
Трамп: "Мы заставим страны НАТО платить за оборону"
Трамп доволен своим правлением
Мамедъяров спросил Налбандяна: Когда вы собираетесь сдавать территории?
Ле Пен призвала отказаться от евро
Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко Последнее поражение нанес азербайджанец. ВИДЕО
В Мосуле погиб американский солдат
Самолеты Асада разбомбили мечеть
В Турции запретили телешоу знакомств
Французского спасателя съели акулы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться