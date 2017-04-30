Начальник вертолетной площадки МВД убил своего друга

Начальник вертолетной площадки Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана, расположенной в поселке Забрат, Фаиг Гасымов 29 апреля убил своего друга, сообщает Qafqazinfo.

Накануне Фаиг Гасымов вместе со своим другом, владельцем ресторана «Qoşa Qala» Тарланом, был на свадьбе. Затем друзья продолжили развлекаться в поселке Фатмаи на берегу моря. Там Фаиг Гасымов на своем автомобиле наехал на своего друга Тарлана. Получивший тяжелые травмы мужчина был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Пока мотивы действий Ф.Гасымова неизвестны. Сегодня утром он был задержан сотрудниками полиции.