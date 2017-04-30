За первые месяцы весны в Молдове прошла серия громких арестов среди госруководителей первого и второго звена и успешных предпринимателей. Коррупцией молдаван не удивить, но как известно повсеместно, министров сажать особо не принято. Тем не менее, в молдавском политбомонде это случилось. Причем – какой сюрприз! – в условиях очередного кризиса во власти и принятия весьма неоднозначных политических реформ.

Люди в Молдове дошли, можно сказать, до «точки невозврата»: они перестали удивляться всякой информации о коррупции в органах власти. О коррумпированности молдавских госчиновников всех уровней не говорит только ленивый, а два года назад представители западных дипведомств и европейской бюрократии даже сделали общее фото с красными карточками по образцу футбольных – мол, «на удаление», то есть, «нет молдавской коррупции».

После сколь эпохального, столь и магического – в смысле, без видимого разоблачения – исчезновения миллиарда из молдавской госказны, улетучились последние представления о хоть какой-нибудь возможной неподкупности в государственном руководстве. Фоном проходит тема обязательной борьбы с коррупцией при постоянных выступлениях о ней всех местных политиков. Есть даже отдельная силовая структура – Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) с собственной прокуратурой, который то и дело рапортует о задержанном за получение взятки гаишнике, муниципальном клерке или школьном функционере.

Ради справедливости отметим, что за прошедшие пару лет случились три громких ареста. Крупному банкиру Вячеславу Платону и бывшему премьер-министру приговоры уже вынесли. Еще один банкир по имени Илан Шор и, по совместительству, муж певицы Жасмин, донесший на экс-премьера, находится под судом. Тот самый осужденный «первый министр, миллионер, хозяин заводов, газет, пароходов» Влад Филат был еще и главным конкурентом ныне самого влиятельного политического деятеля и бизнесмена Молдовы Влада Плахотнюка, шефа правящей Демпартии.

Когда-то, в день своего последнего парламентского выступления 15 октября 2015 года, главный либерал-демократ Молдовы Влад Филат обратился к выступившим против него бывшим сторонникам по правящей коалиции – либералам во главе с Михаем Гимпу и его племянником, мэром Кишинева Дорином Киртоакэ. Филат предупредил о сотнях заготовленных уголовных дел против либеральных чиновников. «Когда именно эти дела начнут использовать? Не знаю. Но наверняка на следующий день после того, как Плахотнюк вам скажет, что вместе вы осчастливите Молдову», - сказал за несколько часов до ареста экс-премьер.

Что примечательно, в весенних «чистках» основные потери понесли именно либералы, хотя досталось и тем, кто некогда был связан деловыми и иными интересами с Владом Филатом. Первым сбитым верхолетом стал бывший глава Национального банка Молдовы Леонид Талмач, человек, кстати, более чем уважаемый и в Молдове, и в международном сообществе.

Он благополучно и успешно руководил главным банковским учреждением страны с 90-х годов при правительствах разных окрасов, но был смещен новой властью после бурных событий 7 апреля 2009 года. Многие серьезные экономисты и аналитики утверждали, что останься Леонид Талмач на прежней должности, никакой кражи миллиарда не случилось бы по определению. В начале марта экс-президента Нацбанка арестовали по подозрению в финансовых махинациях на посту управляющего частным банком «Moldincon», владельцем которого выступал приговоренный банкир Вячеслав Платон, неугодный, по слухам, Владу Плахотнюку.

Не прошло и двух недель, как в республике с шумом и треском арестовали министра сельского хозяйства и пищепрома Эдуарда Граму, а с ним за компанию еще пару чиновников. Эдуард Грама, не имеющий по сути даже высшего образования, руководил рядом крупных винных предприятий Молдовы, околотаможенной фирмой, столичной таможней, был замом двух министров сельского хозяйства при правительствах либерал-демократов, то есть, Филата. О «распилах» в Минсельхозе иностранных грантов и местного финансирования ходят легенды. В итоге обвинили министра в получении взятки за передачу заинтересованному лицу земельного участка. На первый допрос после ареста ему вызывали «скорую».

Следом покатилась голова замминистра экономики Валериу Трибоя и троих его подельников, включая водителя. Им инкриминировали «злоупотребление властью и нанесение ущерба госбюджету» при покупке и сдаче в аренду некоего государственного здания стоимостью более 50 тысяч долларов, которое заставили ремонтировать арендатора. Уж как нажился на этом миллионер Валерий Трибой, трудно сказать, но владелец разнообразной доходной недвижимости и процветающих фирм вошел в Минэкономики при власти все того же экс-премьера Филата.

Далее пришла очередь госчиновников от либеральной партии. После апрельского снегопада в Кишиневе, словно пережившем артобстрел, жители активно возмущались медлительностью администрации – и впрямь оборванные провода и переломанные деревья продолжали красоваться на улицах и неделю спустя. Администрация считала ущерб, лихорадочно искала выходы из положения, как вдруг сотрудники Антикоррупционного центра «замели» второго человека в муниципалитете с коллегой по транспортной части и двумя солидными бизнесменами.

Молдавской столицей управляет второй человек в Либеральной партии, родной племянник председателя Михая Гимпу, Дорин Киртоакэ. Кишиневцы мэра не жалуют настолько, что уже дважды пытались инициировать референдум по его отставке, и в прошлом году даже чуть не добились успеха. Делу помешали юридические проволочки. А тут внезапно местная Апелляционная палата взяла и зарегистрировала инициативную группу по вопросу столичного референдума. Активисты и оппозиционные муниципальные советники обещают новые выборы в кратчайшие сроки.

После снегопада Дорину Киртоакэ припомнили все проколы, и в самом деле, доходящие до абсурда, включая страсть к вырубке деревьев. Разумеется, арест влиятельнейшего сторонника либералов и вице-мэра Нестора Грозаву градоначальнику и его партии очков не прибавил. От неожиданности зампред либералов Киртоакэ даже вознамерился провести уличные протесты в поддержку коллеги и посетовал на действия правоохранительных органов – мол, при ликвидации последствий стихийного бедствия арест Грозаву может дурно сказаться на боевом настрое и мотивации работников мэрии.

Награжденный орденом Трудовой славы архитектор Нестор Грозаву занимает крупные посты в муниципалитете уже много лет, и едва ли его финансовое положение кто-либо сочтет совпадающим со скромными показателями в имущественной декларации. Поводом для уголовного преследования вице-мэра и компании стал тендер по обустройству платных парковок в столице. Дело, понятно, куда как доходное! Впрочем, и проверок по нему перебывало в таком количестве, что все его посчитали закрытым. Ан нет! В ту же компанию чуть не угодил и местный акционер «Lukoil» Александр Пинчевский (четвертое состояние Молдовы), но вскоре относительно его замешанности поступило опровержение.

Финальным аккордом 28 апреля стало задержание министра транспорта Юрия Киринчука и директора Железных дорог Молдовы (ЖДМ) Юрия Топалэ. Оба воинствующие либералы и националисты-унионисты. Киринчук минувшей осенью отличился оскорбительным высказыванием о том, что «большинство русских – лентяи и пьяницы» и хотят заставить молдаван «встать за плуг и накормить их». Это высказывание вызвало море возмущения и даже международный резонанс.

Молдавский Минтранс - структура на диво доходная, получающая гигантскую материальную помощь извне. Строительство дорог все-таки! Почти одновременно с арестом министра от американских доноров снова поступило заявление о готовности продолжать инвестирование в инфраструктуру Молдовы. Однако бюджету от транспортников поступает на диво немного средств – даже от дорожных налогов и сборов. Дело дошло до задолженности железнодорожникам по зарплатам на 120 миллионов леев (более 6 миллионов долларов). Работники ЖДМ вышли на протест, и кое-какие деньги им все-таки выдали.

Министр-миллионер Юрий Киринчук владеет международным мебельным концерном в Италии с филиалами в нескольких странах, включая Украину и Россию. Естественно, что руководство Министерством транспорта и связи Молдовы к бедности его тоже не привело. Арестовали министра с коллегой и товарищами по бизнесу за «отжимание» доли заказа при строительстве дороги. Уже в день его взятия под стражу по интернет-сетям разлетелось видео, где госчиновник, ранее заявлявший, что руководит ведомством для души, а зарплату раздает подчиненным, получал пакет с деньгами, «решал вопросы» и «договаривался» с судебными инстанциями.

Все ждали еще одной сенсации – как минимум, отставки министра образования от либералов Корины Фусу, к которой так же накопилось немало неприятных вопросов. В день ареста товарища по партии она отчитывалась перед парламентом республики, где подверглась своего рода публичной порке. Ее поведение, и без того не всегда адекватное, на этот раз даже вызвало подозрения в том, насколько глава Минпросвета трезва. Однако волнения пока оказались напрасными – отставки не последовало.

Молдавские эксперты и аналитики, симпатизирующие действующей власти в лице Демпартии, с радостью отметили продвижение антикоррупционных действий вверх по вертикали власти. Склонные к критике правящих структур политологи видят в происходящем иную подоплеку, и кроется она не только в «чистке рядов» ради дальнейшего распределения мест между людьми демократов.

Именно Демпартия с ее могущественным руководителем и отчасти социалисты пытаются сейчас изменить в Молдове избирательную систему: уйти от партийных списков к одномандатным округам. В этом случае падение рейтингов правящих демократов можно компенсировать обширным административным ресурсом. Против этой идеи объединилась и правая, и левая оппозиция от коммунистов до проевропейцев.

Либералы, сохранив пусть и номинальное присутствие в правящей партийной коалиции, проект реформы тоже поддерживать отказываются. Однако их выдвиженцы во множестве представлены в исполнительном руководстве страны. Вот аналитики и делают выводы о возможном торге между лидерами партий и «зачистке» конкурентов. Осталось увидеть, куда в дальнейшем направится карающая антикоррупционная длань. Говорят, в тендере на разработку нефти и газа в Молдове присутствовали «мертвые души», с концессией международного аэропорта который год никак разобраться не удается, МВД сам НАЦ назвал чемпионом по коррумпированности. А быть может, обнаружат и похитителя миллиарда…