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СМИ сообщили о двух готовящихся терактах в Лондоне

 

Британской полиции известно о еще по меньшей мере двух готовящихся терактах в Лондоне, пишет издание Sunday Times со ссылкой на источники в полиции.

"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем", — заявил высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения, отметив, что меры безопасности усилены и правоохранительные органы пытаются отследить шаги злоумышленников.

Экстремисты предположительно являются последователями идей террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Следователи считают, что террористы не имеют связей ни с задержанным в четверг в Вестминстере Халидом Мохамедом Омаром Али, ни с группой лиц, арестованных в ходе рейдов в ночь с четверга на пятницу.

Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, двигавшаяся по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли пять человек, были ранены десятки человек.

После теракта в центре Лондона полиция британской столицы повысила меры безопасности. В четверг городская полиция совместно с британской антитеррористической службой арестовала 27-летнего гражданина Великобритании Халида Мохамеда Омара Али. Мужчина был задержан в Вестминстере, неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он подозревается в хранении оружия и в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. У предполагаемого преступника были изъяты два ножа.

Позже в этот же день правоохранительные органы провели спецоперацию и задержали шесть человек; еще одна подозреваемая получила ранения и была госпитализирована. Спецслужбы сообщили, что по итогам операции им удалось устранить террористическую угрозу.

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