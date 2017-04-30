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Режиссер и актеры «Крестного отца» воссоединились в Нью-Йорке

 

В Нью-Йорке в рамках кинофестиваля Трайбека (Tribeca Film Festival) состоялось мероприятие в честь 45-летнего юбилея выхода фильма «Крестный отец», передает Reuters.

На мероприятии присутствовал режиссер фильма Фрэнсис Форд Коппола и актерский состав картин по мотивам одноименного произведения Марио Пьюзо.

Коппола вместе с Аль Пачино, Робертом де Ниро, Дайан Китон, Джеймсом Кааном, Талией Шаир и Робертом Дювалем посмотрели фильмы «Крестный отец» (1972) и «Крестный отец 2» (1974).

На мероприятии присутствовали и около 6 тыс. зрителей, которые также вновь пересмотрели эти фильмы, послушав комментарии режиссера и актеров во время просмотра.

«Я не видел этих фильмов уже несколько лет. Я нахожу такой просмотр очень эмоциональным опытом», — отметил Коппола.

Первоначально у дебютного фильма была тяжелая ситуация: Коппола постоянно конфликтовал с киностудией из-за своих решений по кинокартине. Однако в итоге две картины в сумме выиграли девять премий «Оскар» и стали классикой мирового кинематографа.

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