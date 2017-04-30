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Эрдоган: «Нас серьезно огорчают действия США в Сирии»

 

Анкару серьезно огорчила позиция США, чьи военнослужащие позируют перед фотообъективами рядом с боевиками сирийских ответвлений террористической организации ПКК, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в преддверии визита в Индию, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, он лично доведет эту обеспокоенность до главы Белого дома Дональда Трампа в ходе переговоров, намеченных на 16 мая в Вашингтоне.

«К сожалению, террористы вывешивают на автомобилях своих конвоев флаги США наряду с тряпьем YPG. Это серьезно огорчает Анкару. Если Турция и США являются партнерами по антитеррористической коалиции, то, безусловно, подобные действия требуют разъяснений. Об этом я проинформирую 16 мая и президента Дональда Трампа», - сказал глава государства.

Президент Эрдоган отметил, что если борьба с терроризмом не будет вестись на основе согласованных действий, то угрозы, с которыми сегодня столкнулась Турция, завтра могут актуализироваться и для других стран.

На его взгляд, необходимо положить конец «традициям», начало которым было положено в период президентства Барака Обамы. «В противном случае проблемы, с которыми столкнулся регион, возрастут, и в итоге пострадают интересы самих США», - предупредил глава турецкого государства, заметив, что серьезную обеспокоенность таким положением дел будут испытывать как Турция, так и США, являющиеся стратегическими партнерами и союзниками.

«Анкаре придется пойти на решительные шаги и собственными усилиями ликвидировать угрозу. Нам придется проводить операции, аналогичные тем, что были осуществлены ВС Турции в районах Карачок и Синджар. Мы, конечно, не будем информировать террористов о своих планах. Пусть они тревожатся по поводу того, что реакция ВС Турции может последовать в любое время суток. Пусть лучше они боятся, чем мы», - подчеркнул президент.

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