Подписаться на уведомления
 

Известный швейцарский альпинист погиб, покоряя Эверест

 

Известный альпинист из Швейцарии Уели Стек (Ueli Steck) погиб во время подготовки к подъему на высочайшую гору планеты; мужчина стал первой жертвой после открытия сезона восхождений на Эверест в этом году, передает агентство Рейтер.

Тело 40-летнего альпиниста было обнаружено у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах к юго-западу от Эвереста. Стек перед восхождением прибыл на склон горы Нупцзе, чтобы пройти акклиматизацию перед подъемом на главную вершину мира в мае.

"Его тело было найдено и его везут в Катманду", — сообщил Мнигма Шерпа из компании Seven Summits Treks, организовавшей восхождение.

Гибель альпиниста подтвердил департамент туризма Непала.

В мае прошлого года по меньшей мере пять альпинистов из разных стран мира погибли на склонах Эвереста.

В истории покорения вершины горы Эверест, расположенной на территории Непала и китайского Тибета, значится более 7 тысяч восхождений альпинистов из разных стран мира.

483 просмотров


Старости
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Экс-замглавы района: «Мне сказали, что эти 300 тысяч передадут Эльдару Махмудову»
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
1 Май 23° / 13°
2 Май 24° / 15°
3 Май 25° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8495 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В Кюрдамире женщина погибла на хлопковом поле
Аятолла Хаменеи вновь раскритиковал Роухани
Головная боль армянских спецслужб: азербайджанские яблоки
Состав сборной Азербайджана по футболу на Исламиаду
В Карабахе ранен армянский солдат
Известный швейцарский альпинист погиб, покоряя Эверест
Эрдоган: «Нас серьезно огорчают действия США в Сирии»
Режиссер и актеры «Крестного отца» воссоединились в Нью-Йорке
Таможенник Бехбуд Мустафаев станет католическим священником
СМИ сообщили о двух готовящихся терактах в Лондоне
Начальник вертолетной площадки МВД убил своего друга
В Молдавии волна арестов министров, чиновников и миллионеров haqqin.az из Кишинева
Арзу Алиева, Мадат Гулиев, Ягуб Эюбов и Микаил Джаббаров пробежались по Баку фото; обновлено
Завтра в Баку будет солнечно
Премьер-министр Мальты благодарит SOCAR Видео
Тельман Исмаилов под обломками своей империи
Генпрокуратура о самоубийстве оппозиционера
Французский регбист избил судью и спровоцировал массовую драку видео
Азербайджан снова опередил Армению в рейтинге самых мощных армий
Трамп пригласил Дутерте в Белый дом
Северная Корея пригрозила потопить атомную подлодку США
Армянские войска обстреливают позиции азербайджанских войск
Оливер Стоун снимет фильм о Путине
Трамп: "Мы заставим страны НАТО платить за оборону"
Трамп доволен своим правлением
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться