В Карабахе ранен армянский солдат

Состояние раненого в Карабахе армянского военнослужащего Татула Арутюняна продолжает оставаться тяжелым. Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Новости Армении.
19-летний Татул Арутюнян из госпиталя Степанакерта (Ханкенди) был доставлен в Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Армении.
Армянские СМИ сообщают, что Татул Арутюнян был тяжело ранен 17 апреля около 18:20 на северном направлении на позициях оккупационных армянских войск.